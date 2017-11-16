Россия решила провести свой турнир в случае недопуска на Паралимпиаду

Если Россию не допустят к участию в Паралимпиаде-2018, она проведёт собственные соревнования. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на генерального секретаря Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрея Строкина.



"Несмотря на то что мы готовимся к (Паралимпийским — ИФ) играм, в случае неучастия наших спортсменов в Олимпийских играх мы проработали альтернативный вариант по аналогии с теми, которые были проведены перед Рио-де-Жанейро — Всероссийские открытые соревнования по зимним видам спорта", — заявил Строкин.



Генеральный секретарь отметил, что участники от России по большей части выполнили требования Международного паралимпийского комитета относительно противодействия допингу. Всего на участие в Паралимпиаде-2018 могут претендовать 68 спортсменов. Из них 62 уже прошли антидопинговое тестирование по два раза, пятеро — единожды, и только один человек ещё не проходил проверки.



Напомним, Паралимпийские игры состоятся в южнокорейском Пхенчхане 9–18 марта.