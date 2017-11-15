Калининградская спортсменка выиграла чемпионат мира по самбо

Калининградка Анжела Гаспарян выиграла мировой чемпионат по самбо, который прошёл в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гаспарян была заявлена в весовой категории "свыше 80 килограммов". Победив в четвертьфинале и полуфинале, она встретилась в решающем поединке с прошлогодней финалисткой континентального чемпионата из Грузии Еленой Кибадзе, где победила со счётом 1:0.

Калининградская спортсменка является победительницей национального чемпионата 2017 года и победительницей чемпионата Европы по самбо прошлого сезона, дважды серебряным призёром Универсиады-2017 по дзюдо.