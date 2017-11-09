"Балтика" проиграла на выезде "Тамбову"

Калининградская "Балтика" уступила "Тамбову" в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча прошла в Тамбове 8 ноября. Она завершилась со счётом 2:1, в пользу хозяев.

На 51-й минуте гол забил Валерий Чуперка и вывел свою команду вперёд. На 66-й минуте хозяева сравняли счёт. Решающий гол на пятой минуте, добавленной ко второму тайму, забил Максим Трусевич.

"Балтика" в турнирной таблице занимает седьмое место с 33 очками.