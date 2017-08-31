Польский спортсмен проплыл 100 км по Балтийскому морю

В ночь на среду, 30 августа, 25-летний польский пловец Себастиан Каращ завершил заплыв в Балтийском море, преодолев 100 километров от Колобжега до датского острова Борнхольм. Об этом сообщается на сайте Польского культурного центра.

Себастиан стартовал в понедельник, 28 августа, после долгой серьёзной подготовки. Пловец родом из Эльблонга. Он начинал свою карьеру в тамошнем спортивном клубе. На протяжении нескольких лет специализируется в плавании на длинные дистанции. В сентябре 2015 года Каращ установил рекорд Польши, преодолев Ла-Манш за 8 часов 48 минут.