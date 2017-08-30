В 2018 году в Калининградской области пройдут Балтийские пляжные игры. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Объединённый мир борьбы (UWW) поддержал предложение включить борьбу в программу пляжных игр. Инициаторами соревнований стали Ассоциация пляжных видов спорта России и Калининградская область.

Президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области Евгений Абарюс представляет Россию в комиссии UWW. Он рассказал об успешном опыте турнира по пляжной борьбе в Светлогорске и презентовал проект Балтийских пляжных игр.

Во время чемпионата мира в Париже прошло первое заседание комиссии по пляжной борьбе UWW. На нём обсудили формирование системы для борьбы на песке и её продвижения. Вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов отметил, что пляжная борьба обладает огромным потенциалом.