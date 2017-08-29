Калининградцы стали вторыми на международном молодёжном футбольном турнире в Польше

Калининградские футболисты специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5 на турнире в Польше заняли втрое место. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Международный молодёжный футбольный турнир Кубок Пекарчика-2017 прошёл в Эльблонге. В нём участвовали восемь команд из России, Литвы, Украины и Польши. Все спортсмены — юноши 2005 года рождения.

В своей группе калининградцы уступили в финале ZKS Olimpia из Польши. Команда заняла второе место. Воспитанник СДЮСШОР №5 Даниэль Голощанов признан лучшим полузащитником.

Международный турнир проводится для популяризации футбола среди молодёжи и пропаганды активных видов отдыха. Он проходит под патронатом президента Эльблонга Витольда Врублевски.