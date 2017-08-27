В воскресенье "Балтика" сыграет в Волгограде с самой титулованной командой ФНЛ

Матч "Балтика" — "Ротор" пройдёт в Волгограде в воскресенье, 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба калининградского футбольного клуба.

Балтийцы встретятся на поле с самой титулованной командой турнира ФНЛ сезона 2017 — 2018. "Ротор" — двухкратный вице-чемпион России и финалист кубка Интертото-УЕФА. В 1995 году волгоградский клуб выбил из таблицы еврокубка "Манчестер Юнайтед".

Интересной деталью стало то, что в тренерском составе "Ротора" трудятся три бывших футболиста "Балтики": Павел Могилевский, Олег Сергеев и Денис Пчелинцев. Матч будет первым после масштабной реконструкции стадиона в Волгограде, организаторы ожидают большое количество зрителей.

Всего между двумя командами за историю клубов прошло 16 матчей. Калининградцы победили четыре раза, "Ротор" — девять, три матча сыграли вничью.