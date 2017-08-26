Студентка БФУ им. Канта получила золото по эстафете кролем на Универсиаде

Первокурсница БФУ им. И. Канта Анна Егорова в составе сборной женской команды по эстафете кролем получила золото на 29-й Универсиаде в Тайбэе. Об этом сообщает официальный сайт Балтийского федерального университета.

Сборная России одержала победу, пройдя дистанцию 4 х 200 метров за 7 минут, 55 секунд и 28 миллисекунд. Обойти американок, получивших серебро, удалось на 0,04 секунды. На третьем месте — японская сборная, отставшая от россиянок на четыре секунды.

В заплыве участвовали Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Валерия Саламатиноа, Мария Баклакова и Арина Опенышева. Спортсменок с победой поздравил президент РФ Владимир Путин.

"Поздравляю вас с триумфальным выступлением на Универсиаде-2017. В борьбе с сильнейшими командами мира вы показали блестящий результат, настоящую сплочённость и твёрдый настрой на победу, по праву стали чемпионками и поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. И конечно, особые слова благодарности вашим тренерам, наставникам, всем, кто помогает вам быть лучшими из лучших. Желаю вам дальнейших успехов!", — говорится в поздравлении.