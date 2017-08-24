В Калининградской области рассматривают возможность организации первенства России по тайскому боксу

В Калининградской области может пройти первенство России по тайскому боксу в 2018 году. Об этом сообщила врио заместителя председателя регионального правительства Наталья Ищенко на встрече с представителями областной федерации тайского бокса, успешно выступивших на первенстве мира в Тайланде.

Сборная России заняла на соревнованиях второе командное место. Калининградскую область представили воспитанники детско-юношеских спортивных школ Пионерского и Гусева. Михаил Сташко, Ангелина Дозорнова и Маргарита Войтович победили в своих весовых категориях. На встрече калининградцам вручили благодарственные письма, подарочные дипломы и сертификаты на экскурсионно-образовательную поездку по программе "Мы-Россияне", сообщает Агентство по спорту Калининградской области.

"Популярность этого единоборства в нашей области в равной степени сильна как среди мальчиков, так и среди девочек, что и доказали соревнования в Таиланде. Рассматриваем возможность организации в нашей области первенства страны будущего года", — отметила пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.

Сейчас бойцы готовятся представить регион в финальном этапе VIII летней Спартакиады учащихся. Он пройдёт в Сочи с 23 по 26 октября.