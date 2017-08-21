В первый день Универсиады россияне лидируют по количеству выигранных медалей

Сборная России в первый соревновательный день летней Универсиады 2017 года завоевала семь медалей. Об этом сообщает ТАСС

По общему количеству выигранных медалей Россия лидирует, опережая американцев и южнокорейцев, которые завоевали по шесть наград. В неофициальном общекомандном зачёте россияне занимают пятое место.

Золотую медаль сборной принесли Роман Измайлов и Никита Шлейхер. Они стали чемпионами игр в Тайбэе в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

Женская сборная России по плаванию заняла второе место в эстафете 4х100 метров. Мужская команда стала третьей в аналогичной эстафете.

Дзюдоисты Александра Бабинцева, Нияз Билалов и Антон Брачев принесли сборной бронзовые медали. Также бронзовые награды в командном первенстве выиграла мужская сборная России по спортивной гимнастике.