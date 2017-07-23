"Балтика" победила в гостях "Оренбург" благодаря голу Скопинцева (видео)

В субботу, 22 июля, калининградская "Балтика" одержала вторую гостевую победу подряд на старте нового чемпионата футбольного национальной лиги (ФНЛ), обыграв на выезде "Оренбург". Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Игра завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал атакующий полузащитник калининградской команды Дмитрий Скопинцев. Футболист поразил ворота соперников на контратаке за две минуты до конца матча.



После победы "Балтика" поднялась в турнирной таблице на шестое место. В активе команды Игоря Черевченко семь очков (две победы и ничья). Беспроигрышная серия "Балтики" в ФНЛ составляет уже шесть матчей (с учетом трёх матчей прошлого чемпионата). Следующую встречу калининградцы проведут дома с "Тамбовом" 26 июля в 19:00.