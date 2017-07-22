СМИ: синхронное плавание переименовали в артистическое
В субботу, 22 июля, в Будапеште конгресс Международной федерации плавания (FINA) проголосовал за переименование синхронного плавания в артистическое. Об этом сообщает "Р-Спорт"
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"Медуза"
со ссылкой на спортивных журналистов передает, что в уставе федерации уже заменили терминологию. Таким образом Международный олимпийский комитет планирует повысить популярность спорта. Ранее именно его представители выступили с подобной инициативой. Глава российской федерации синхронного плавания Алексей Власенко, тем не менее, заявил, что в нашей стране будет использоваться прежнее название.
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