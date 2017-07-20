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Футболистов "Балтики" одели в форму янтарного цвета (фото)

Автор: Константин Сериков
14:12
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Футболисты калининградской "Балтики" получили новую игровую форму на сезон-2017/2018. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.

Изменилась цветовая гамма основной домашней формы. Вместо тёмно-синего цвета команда вернулась к светло-синему, под которым калининградцы выступали на заре своей истории — в середине прошлого столетия. Это цвет неба и бирюзовых волн Балтийского моря. Другой основной цвет остался неизменным — кристально белый.

"Впервые у "Балтики" появился комплект третьего дополнительного цвета — оранжевого. Это цвет янтаря, главного символа нашего региона", — уточнили в пресс-службе.
 
Помимо эмблемы клуба, теперь на футболке команды расположен герб Калининградской области. А вот названия спонсора на майках игроков по-прежнему нет.

Впервые новую форму опробовали вратарь Евгений Помазан и полевые футболисты Дмитрий Скопинцев, Никита Бурмистров, Сенин Себаи.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
14:41
Да это позорище Калининграда.......
И абсолютно всем, индифферентно, во что они одеты и что они делают!
Лучше не иметь никакой команды, чем иметь такой "пастоз..................."!
А освободившиеся денежные средства, целесообразно направить на содержание стариков, детей, малоимущих, тем , кто в них нуждается !
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