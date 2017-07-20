Футболистов "Балтики" одели в форму янтарного цвета (фото)

Футболисты калининградской "Балтики" получили новую игровую форму на сезон-2017/2018. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



Изменилась цветовая гамма основной домашней формы. Вместо тёмно-синего цвета команда вернулась к светло-синему, под которым калининградцы выступали на заре своей истории — в середине прошлого столетия. Это цвет неба и бирюзовых волн Балтийского моря. Другой основной цвет остался неизменным — кристально белый.



"Впервые у "Балтики" появился комплект третьего дополнительного цвета — оранжевого. Это цвет янтаря, главного символа нашего региона", — уточнили в пресс-службе.

Помимо эмблемы клуба, теперь на футболке команды расположен герб Калининградской области. А вот названия спонсора на майках игроков по-прежнему нет.



Впервые новую форму опробовали вратарь Евгений Помазан и полевые футболисты Дмитрий Скопинцев, Никита Бурмистров, Сенин Себаи.