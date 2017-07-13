Мастер-классы и встречи с болельщиками: города Калининградской области посетят прославленные спортсмены

В июле и августе Калининградскую область посетят несколько делегаций с прославленными российскими спортсменами. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном Агентстве по спорту.



12 июля в Калининграде проводится мастер-класс с участием хоккеиста юношеской сборной России Максима Жукова. Лучший вратарь юниорского чемпионата мира является воспитанником калининградской спортшколы, а сейчас он выступает в США. Максим Жуков на льду родной арены делится своим мастерством с начинающими хоккеистами.



17 июля в зале спортшколы по спортивной гимнастике выступят мастер спорта международного класса Матвей Петров и заслуженный мастер спорта Эмин Гарибов, 26 июля в регионе высадится "Олимпийский десант" из прославленных чемпионов разных лет.



Олимпийцы отправятся в тур по региону, побывают в разных городах и до 4 августа покажут мастер-классы, проведут встречи с болельщиками. Уже известно, что в Калининград приедут победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и России.



В частности, это Нина Смолеева (волейбол), Нелли Ферябникова (баскетбол), Татьяна Лебедева и Лариса Круглова (лёгкая атлетика), Сергей Светлов (хоккей), Антонина Зеликович и Анна Алёшина (академическая гребля), Сергей Ольшанский (футбол), Виктор Мазанов (плавание).