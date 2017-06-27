В Калининграде открыли первую в области спортплощадку по воркауту (фото)
Виктор Буздин / Клопс.Ru
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Во вторник, 27 июня, на Верхнем озере в Калининграде открыли спортивную площадку для занятий по воркауту. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Снаряды немного отличаются конфигурацией от привычных турников. Заниматься на площадке могут все желающие. В Калининграде любители этого вида спорта добивались открытия специализированной площадки пять лет. Теперь же в городе пройдёт этап мирового кубка по воркауту, который станет отборочным на мировой чемпионат. В ближайшее время в Калининград приедут лучшие спортсмены России и Европы.
Заниматься на площадке можно круглосуточно и бесплатно.
Воркаут (в переводе с английского — "уличная тренировка") — разновидность физкультурных занятий, при которой все упражнения выполняются на турнике, брусьях, лестнице и так далее.
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