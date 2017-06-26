"Балтика" завершает подготовительный сбор матчем с курским "Авангардом"
Футболисты клуба "Балтика" заканчивают подготовительный сбор к следующему сезону, проходящий в Москве. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В понедельник, 26 июня, состоится заключительный спарринг-матч, в котором калининградцы встретятся с командой "Авангард" из Курска. В курской команде сейчас два десятка новичков, так как клуб недавно серьёзно укрепил состав, вернувшись в состав ФНЛ после шестилетнего перерыва.
Игра пройдёт на московском стадионе "Октябрь". Начало — в 14:00 по калининградскому времени.
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