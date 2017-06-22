Олимпийский чемпион Александр Лесун проведёт в Калининграде мастер-классы по стрельбе из лазерного пистолета

В понедельник, 26 июня, в Калининград впервые приедет олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун. Он проведёт мастер-классы по фехтованию и стрельбе из лазерного пистолета, сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья Калининградской области.

Встреча с заслуженным мастером спорта России состоится в конференц-зале медиагруппы "Западная пресса" на ул. Рокоссовского 16/18 в 10:00. В пресс-конференции примут участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью Калининградской области и представители СМИ. На мероприятии будут присутствовать президент олимпийского совета Калининградской области Андрей Шумилин и президент федерации современного пятиборья Калининградской области Артур Крупин. Встреча завершится фотосессией, всем желающим спортсмен оставит свой автограф.

Сразу после пресс-конференции Лесун проведёт "Олимпийские мастер-классы" для юных калининградских пятиборцев. Тренинги пройдут в Спортивном центре морской и физической подготовки Филиала Фау МО РФ ЦСКА на ул. Рокоссовского 20. Сообщается, что мастер-класс по фехтованию будет идти с 11:00 до 11:40. Мастер-класс по стрельбе из лазерных пистолетов начнётся в цокольном этаже в 12 часов.