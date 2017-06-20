На стадионе "Балтика" стартовала малая Олимпиада (фото)
Виктор Буздин / Клопс.Ru
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Во вторник, 20 июня, в Калининграде в шестой раз проходит празднование Всероссийского олимпийского дня, известного также под названием малой Олимпиады. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
На стадионе "Балтика" среди детей проводятся соревнования по множеству спортивных дисциплин: баскетболу, дзюдо, гимнастике, борьбе, а также кикбоксингу и авиамоделированию. Лучшие спортсмены будут награждены дипломами олимпийского совета, медалями и подарками.
На открытии мероприятия организаторам были вручены сертификаты олимпийского дня, подписанные президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
"Олимпийские игры — главный старт, на который стремится каждый спортсмен, но если Олимпиада проводится раз в четыре года, то Олимпийский день — каждый год, поэтому всех призываю заниматься спортом и побеждать", — сказала участникам пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.
В этом году организаторы пригласили на празднование Всероссийского олимпийского дня детей из разных городов области. Всего на "Балтике" собралось более трёх тысяч юных спортсменов.
Помимо соревнований, все участники и гости могут отдохнуть на бесплатных детских секциях: батуте, игровой площадке, поиграть в футбол, баскетбол. Также всем желающим на память дарят фотографии с мероприятия.
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