На стадионе "Балтика" стартовала малая Олимпиада (фото)

Во вторник, 20 июня, в Калининграде в шестой раз проходит празднование Всероссийского олимпийского дня, известного также под названием малой Олимпиады. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



На стадионе "Балтика" среди детей проводятся соревнования по множеству спортивных дисциплин: баскетболу, дзюдо, гимнастике, борьбе, а также кикбоксингу и авиамоделированию. Лучшие спортсмены будут награждены дипломами олимпийского совета, медалями и подарками.



На открытии мероприятия организаторам были вручены сертификаты олимпийского дня, подписанные президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.



"Олимпийские игры — главный старт, на который стремится каждый спортсмен, но если Олимпиада проводится раз в четыре года, то Олимпийский день — каждый год, поэтому всех призываю заниматься спортом и побеждать", — сказала участникам пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.



В этом году организаторы пригласили на празднование Всероссийского олимпийского дня детей из разных городов области. Всего на "Балтике" собралось более трёх тысяч юных спортсменов.



Помимо соревнований, все участники и гости могут отдохнуть на бесплатных детских секциях: батуте, игровой площадке, поиграть в футбол, баскетбол. Также всем желающим на память дарят фотографии с мероприятия.