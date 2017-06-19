Калининградец стал чемпионом России по греко-римской борьбе
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Житель Калининградской области Муса Евлоев занял первое место в чемпионате России по греко-римской борьбе, который проходил во Владимире. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Калининград"
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В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 53 регионов страны. Муса Евлоев, выступавший в категории "До 98 кг", в финале получил три балла и победил краснодарца Александра Головина.
В августе Евлоев поедет во Францию, где состоится чемпионат мира. В прошлом году в составе сборной России калининградец выиграл Кубок Европейских наций
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