Обновлённая "Балтика" сыграет сегодня свою первую контрольную игру

Обновлённая калининградская "Балтика" 15 июня проведёт первую контрольную игру в обновлённом составе. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



Соперник нашей команды в пресс-службе назвать отказались. Время тоже не разглашают. Известно, что "Балтика" тренируется в Москве и до сих пор не подписала контракта ни с одним из вратарей. В пресс-службе отметили, что на просмотре находятся три кандидата.