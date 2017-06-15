Обновлённая "Балтика" сыграет сегодня свою первую контрольную игру
Обновлённая калининградская "Балтика" 15 июня проведёт первую контрольную игру в обновлённом составе. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
Соперник нашей команды в пресс-службе назвать отказались. Время тоже не разглашают. Известно, что "Балтика" тренируется в Москве и до сих пор не подписала контракта ни с одним из вратарей. В пресс-службе отметили, что на просмотре находятся три кандидата.
Новый сезон стартует 8 июля
. Наша команда сыграет первый матч на выезде в Тюмени.
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