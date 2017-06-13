Калининградец впервые примет участие в чемпионате мира по спорту на пилоне
Кадр видеозаписи с выступления калининградца на Pole sport Russia 2017 в Санкт-Петербурге
Калининградец Даниил Пенчуков впервые вошёл в состав сборной России и будет представлять страну на шестом ежегодном международном чемпионате мира по спорту на пилоне. Об этом сообщается
на официальной странице World Pole Sports Championships - IPSF в социальной сети facebook.
Участие в соревнованиях примут более 300 атлетов из 35 стран мира. В состав сборной России вошли 15 спортсменов.
Калининградец будет представлять страну в категории "Мальчики 10–14 лет". Даниил Пенчуков занимается в Калининградской академии спорта на пилоне и воздушной акробатике. В мае он стал чемпионом России на отборочном чемпионате Pole sport Russia 2017 в Санкт-Петербурге.
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