Калининградец впервые примет участие в чемпионате мира по спорту на пилоне

Кадр видеозаписи с выступления калининградца на Pole sport Russia 2017 в Санкт-Петербурге

Калининградец Даниил Пенчуков впервые вошёл в состав сборной России и будет представлять страну на шестом ежегодном международном чемпионате мира по спорту на пилоне. Об этом сообщается на официальной странице World Pole Sports Championships - IPSF в социальной сети facebook.



Участие в соревнованиях примут более 300 атлетов из 35 стран мира. В состав сборной России вошли 15 спортсменов.



Калининградец будет представлять страну в категории "Мальчики 10–14 лет". Даниил Пенчуков занимается в Калининградской академии спорта на пилоне и воздушной акробатике. В мае он стал чемпионом России на отборочном чемпионате Pole sport Russia 2017 в Санкт-Петербурге.