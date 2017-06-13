В Янтарном состоялся этап Кубка России по пляжному регби

В Янтарном прошли национальные соревнования по пляжному регби. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Участие в этапе Кубка России принимали порядка 300 человек из 20 команд. В Калининградскую область приехали спортсмены из Москвы, Новосибирска, Уфы и Казани. Во время церемонии открытия турнира старший тренер областной сборной по регби, тренер-преподаватель региональной спортивной школы по игровым видам спорта Вячеслав Кобзев получил благодарность министра спорта страны Павла Колобкова. Благодарственное письмо калининградцу вручил заместитель министра спорта Калининградской области Евгений Скачков.



Победителями основного турнира соревнований стали динамовцы из Казани. Они обыграли представителей московского "Динамо" со счётом 7:0. Лучшей ветеранской командой стал "Локомотив" из Москвы. Среди детей победу одержала команда "Штурм" из Твери.



Евгений Скачков рассказал, что в Зеленоградске сейчас завершается всероссийский учебно-тренировочный лагерь "Янтарный берег". Он объединил 170 регбистов из Липецкой, Тверской, Курской и Калининградской областей. В рамках сбора пройдёт несколько соревнований, в том числе и в Янтарном. С 25 по 27 августа в Зеленоградске пройдёт шестой международный детско-юношеский турнир по регби.