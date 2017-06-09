Экс-капитан сборной РФ Смертин дал совет юным калининградцам, как стать звёздами футбола (видео)

Бывший капитан сборной России по футболу, а также экс-игрок лондонского "Челси" Алексей Смертин поделился секретом успеха с калининградскими подрастающими футболистами. Спортсмен пообщался с корреспондентом Клопс.Ru, интервью транслировалось в режиме стрима
в официальной группе "Клопс.Ru" "ВКонтакте".
Алексей Смертин был приглашен в Калининград в качестве почётного гостя на футбольный фестиваль среди детей "Большие звезды светят малым" – дивизион Юрия Васенина. Во время перерыва детского матча, прославленный российский футболист поделился впечатлениями от увиденного, и рассказал, как из ребёнка воспитать футбольную звезду.
"Не каждый регион может похвастаться тем же Аршавиным. Но это не значит, что у нас нет талантливых футболистов. Очень важно следовать определенной методике. Главное – желание самого ребёнка. Далее следует методическая часть, хороший тренер, а также качественное поле и остальная инфраструктура", – отметил Смертин.
Часто сами футболисты и их родители задаются вопросом: почему на юношеском уровне спортсмен показывает результат, а потом идёт спад. По мнению профессионального игрока, это вопрос психологии.
"На протяжении всей карьеры к себе нужно предъявлять самые высокие требования. Те ценности, которые преследуют игроки высокого уровня, и с которыми мне посчастливилось играть, они не сопоставимы с нашими. Мы хотим здесь и сейчас получить популярность, деньги, но главное – это любовь к футболу", – сказал Алексей Смертин.
По мнению спортсмена, основная задача как родителей, так и начинающих спортсменов, сохранить азарт, голод к игре, и к победам. Это определённая степень тщеславия, это позволяет человеку прогрессировать и достигать в итоге определённых результатов, подчеркнул Смертин.
"Даже великий вратарь Лев Яшин был постоянно недоволен своей игрой. Он анализировал, занимался самоедством, и работал над своими ошибками, что в результате и привело к тем высоким результатам, которые он достиг", – отметил бывший игрок ФК "Челси".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.