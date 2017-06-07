Семилетний школьник из Калининграда выйдет на поле вместе с футболистами на Кубке конфедераций

Семилетний школьник из Калининграда Кирилл Хлебцов выведет футболиста в матче за третье место на Кубке конфедераций, который состоится в Москве. Об этом сообщает сайт — организатор конкурса.



Юный хоккеист из Калининграда со своими родителями принял участие в конкурсе компании "Макдоналдс", которая является официальным спонсором чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 года. Семья мальчика поделилась историей о спортивном увлечении и отправила организаторам фотографии ребёнка.



"Мой сын выступает в хоккейной команде "Янтарная звезда". У нас множество эмоциональных фотографий. Отправили на конкурс "Детские эмоции в спорте", и нас выбрали", — рассказывает отец мальчика Вячеслав Хлебцов.



По итогам конкурса Кирилл получил шанс выйти на матч за третье место на Кубке конфедераций, держа за руку известного футболиста. Матч состоится в Москве, кто будет играть в этой встрече — пока неизвестно.



"Кирилл, конечно, в курсе всех футбольных новостей, считает дни до поездки. Но больше ждёт, наверное, его сестра, которая хочет увидеть брата по телевизору", — рассказывает отец мальчика Вячеслав Хлебцов.



Кубок конфедераций — футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА. На него приезжают лучшие сборные со всех континентов, а также действующий чемпион мира и хозяин турнира. В этом году турнир состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в России на четырёх стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Эксперты рассматривают Кубок конфедераций как "репетиционный" перед чемпионатом мира, который проходит годом позднее.



На крупных футбольных соревнованиях перед игрой на поле спортсмены выходят за руку с детьми. Эта старая традиция символизирует преемственность в спорте. Детей такое событие мотивирует ещё больше тренироваться и в будущем стать профессионалами.



На сайте организатора сообщается, что все победители конкурса не только выйдут на поле с футболистами, но и затем вместе с родителями смогут наблюдать за игрой в качестве почётных зрителей. Всего со всей России отобрали 188 детей.