Побегать и поиграть: на какие стадионы Калининграда пустят бесплатно

В преддверии лета журналисты еженедельника "Страна Калининград" побывали на калининградских стадионах, оценили их состояние и доступность для любителей бега.

По данным областного Агентства по спорту, сегодня в Калининграде шесть действующих стадионов, ещё два закрыты на реконструкцию. У горожан есть возможность заниматься на них, бегать почти везде можно бесплатно. Качественные спортплощадке есть в школах № 38, 56, 48, 31 и других, но заниматься на них можно будет только с разрешения директора.