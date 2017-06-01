Побегать и поиграть: на какие стадионы Калининграда пустят бесплатно

В преддверии лета журналисты еженедельника "Страна Калининград" побывали на калининградских стадионах, оценили их состояние и доступность для любителей бега.
По данным областного Агентства по спорту, сегодня в Калининграде шесть действующих стадионов, ещё два закрыты на реконструкцию. У горожан есть возможность заниматься на них, бегать почти везде можно бесплатно. Качественные спортплощадке есть в школах № 38, 56, 48, 31 и других, но заниматься на них можно будет только с разрешения директора.
"Балтика"
Адрес: проспект Мира, 8.
Условия: асфальтовая дорожка.
Надо подойти к административному входу к охраннику, сказать, что идете заниматься. Пропускают свободно.
Спортплощадка на ул. Гайдара
Адрес: ул. Гайдара, 1–15а.
Заниматься здесь можно бесплатно.
Лицей № 49
Адрес: ул. Кирова, 28.
Условия: современное оборудование.
В свободное время разрешается заниматься бесплатно.
"Сельма"
Адрес: ул. Согласия, 39.
Условия: современное оборудование.
На этом стадионе заниматься на беговых дорожках можно бесплатно. Аренда футбольного поля стоит 3000 руб/час, половина – 1500.
"Красная звезда"
Адрес: Московский проспект, 131.
Условия: ровная земляная дорожка с подстриженной травой.
Предусмотрено свободное посещение беговых дорожек для всех желающих.
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