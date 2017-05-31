Директор ФК "Балтика" назвал среднюю зарплату игроков клуба

Средняя зарплата футболиста калининградской "Балтики" составляет 150 тыс. рублей. Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда - Калининград" заявил генеральный директор клуба Тимур Лепсая.

При этом за игру команда зарабатывает 300 тыс. рублей. По словам функционера, клуб не планирует платить за новых игроков, которые будут приглашены в команду. Вместе с тем, продать никого тоже не получится. У самых ярких игроков закончились контракты.

Лепсая оценил самого дорогого игрока команды в 200-300 тыс. долларов. Но продать кого-то "Балтика" вряд ли сможет.

"У нас нет цели продавать, да и никто не купит, так как в той лиге, где мы играем (ФНЛ), мало покупают или продают игроков", – отметил Лепсая.

За полтора месяца до начала нового сезона у "Балтики" нет титульного спонсора. О планах продолжать спонсорское сотрудничество ГК "Содружество" руководству клуба ничего не известно.