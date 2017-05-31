Скалолазы из Калининграда завоевали три медали первенства России и всероссийских соревнований

Калининградские скалолазы стали призёрами всероссийских соревнований и первенства России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Сдвоенный национальный турнир по спортивному скалолазанию памяти заслуженного мастера альпинизма Евгения Албакова прошёл в Красноярске. Участие в нём приняли спортсмены в возрасте от 10 до 19 лет. Калининградскую область представляли атлеты региональной Федерации скалолазания Николай Мичуров и Елизавета Трокина. Они завоевали три медали.



Среди младших девушек в категории "Трудность" соперницами калининградки были 82 атлетки. Представительница области смогла пройти 41 элемент. Она выиграла бронзовую медаль. Победительница и обладательница серебряной медали преодолели 46 "зацепок".



В этой же категории калининградец тоже стал третьим. С ним конкурировали 57 человек. Как и Николай Мичуров, обладатели золота и серебра достигли высшей точки трассы.



На одолении коротких невысоких трасс без страховки в категории "Старшие юноши" соперниками подопечного Ирины и Александра Чертовых были 62 человека. Калининградец единственный из всех атлетов набрал 100 баллов.

На чемпионате России в всероссийских соревнованиях среди взрослых серебряным призёром в категории "трудность" стал калининградец Евгений Зазулин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России. Первое место досталось представителю Санкт-Петербурга.

Евгений Зазулин. Фото: "ВКонтакте" / Федерация скалолазания России