Калининградская дзюдоистка завоевала бронзу молодёжного первенства России

Дзюдоистка из Калининграда стала призёром чемпионата России среди спортсменов не старше 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Соревнования проходили в Кемерово. В них принимали участие 464 спортсмена из 63 регионов страны. Калининградскую область представляла призёр и победитель международных и национальных первенств по дзюдо и самбо Анжела Гаспарян.



Калининградка выступала в весовой категории "свыше 78 килограммов". Воспитанница Сергея Мкртчана победила в двух поединках из трёх. Матч за третье место не проводился — бронзовыми призёрами стали две спортсменки.



В мае Анжела Гаспарян примет участие в этапе Кубка Европы. Соревнования пройдут в Оренбурге.