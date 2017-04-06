Калининградская дзюдоистка завоевала бронзу молодёжного первенства России
Анжела Гаспарян
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Дзюдоистка из Калининграда стала призёром чемпионата России среди спортсменов не старше 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Соревнования проходили в Кемерово. В них принимали участие 464 спортсмена из 63 регионов страны. Калининградскую область представляла призёр и победитель международных и национальных первенств по дзюдо и самбо Анжела Гаспарян.
Калининградка выступала в весовой категории "свыше 78 килограммов". Воспитанница Сергея Мкртчана победила в двух поединках из трёх. Матч за третье место не проводился — бронзовыми призёрами стали две спортсменки.
В мае Анжела Гаспарян примет участие в этапе Кубка Европы. Соревнования пройдут в Оренбурге.
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