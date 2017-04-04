В Калининграде откроют зал для стрельбы
В спортивном центре Балтийского флота на улице Рокоссовского, 20, откроют зал для стрельбы и общей физической подготовке. Об этом Клопс.Ru сообщил президент Федерации современного пятиборья Калининградской области Артур Крупин во вторник, 4 апреля.
"Благодаря поддержке Федерации современного пятиборья России, в результате привлечения частных инвестиций и совместной работы с партнерами проект был успешно реализован. Новое поколение будущих пятиборцев может приступить к занятиям в современном, комфортном зале для стрельбы и общей физической подготовки", − сообщил Артур Крупин.
Зал будет оборудован шведскими стенками, турниками и тренажёрами для сухого плавания. Предусмотрены также наградные тумбы для проведения церемоний награждения, тренерские комнаты и раздевалки. Церемония открытия пройдёт 14 апреля в 15:00.
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