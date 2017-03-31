Фигуристка Медведева выиграла ЧМ и установила новый мировой рекорд
Фото с личной страницы фигуристки с сайта vk.сom
Российская спортсменка Евгения Медведева завоевала золотую медаль и установила новый мировой рекород на ЧМ по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. Она стала лучшей в женском одиночном катании, сообщает Интерфакс.
По итогам короткой и произвольной программ она заработала 233,41 балла, что является новым рекордом мира. Таким образом, фигуристка побила предыдущий мировой рекорд, принадлежащий ей. Евгения Медведева стала двукратной победительницей ЧМ.
Второе и третье место заняли спортсменки из Канады. Ещё две российские спортсменки заняли 8 и 13 места.
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