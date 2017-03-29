Спортсменка из Гусева стала чемпионкой первенства России по тайскому боксу
Фото: сообщество ВКонтакте "Федерация тайского бокса Калининградской области"
Гусевская спортсменка Ангелина Дозорнова победила на Чемпионате России по тайскому боксу, который прошёл в Нижегородской области. Об этом сообщает ГТРК "Калининград"
.
"В среде профессионалов победительницу первенства страны зовут «Гусевской гильотиной», – сообщается на сайте телеканала. – Ангелину Дозорнову отличает напористый стиль ведения боя и молниеносные удары".
Соревнования стали отборочными для участия в Чемпионате мира, которое состоится в 2017 году в Бангкоке. Клопс.Ru уже писал про спортсменку – тайским боксом она занимается с пяти лет
. В 2016 году 12-летней Ангелине власти и жители Гусева собрали деньги
на поездку на соревнования в Таиланд.
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