Велогонщик из Калининграда выиграл всероссийские соревнования в Крыму
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Калининградский велогонщик Никита Бондарчук стал победителем на дистанции 99 километров в соревнованиях по велоспорту-шоссе, которые проходят в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В окрестностях Ялты и Алупки соревнуются свыше сотни старших юношей в возрасте 17–18 лет из 13 команд. Воспитанник региональной спортшколы олимпийского резерва по техническим видам спорта, победитель прошлогодней национальной спартакиады, Никита сумел не только поддержать отрыв лидирующей группы, но и победить в финишном створе.
"Дистанцию 99 километров подопечный Олега Лунина преодолел за 2 часа 32 минуты и 46 секунд, опередив двух конкурентов из Санкт-Петербурга на 3 и 19 секунд соответственно. Стоит отметить, что аутсайдеры пелотона отстали от лидера на 21 минуту", — отметили в пресс-службе правительства.
Калининградские велогонщики сейчас находятся в учебно-тренировочном и соревновательном туре на юге России уже несколько недель и в ближайшее время примут участие в ряде запланированных гонок, в том числе 14 апреля в районе курорта Судак, где пройдёт первенство страны.
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