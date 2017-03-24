В России ужесточают наказание для болельщиков за агрессию и мат на стадионах

Государственная дума РФ приняла во втором чтении проект закона, ужесточающий ответственность болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований. Об этом сообщается на сайте ГД РФ.

После окончательного утверждения на стадионах болельщикам нарушать общественный порядок станет накладно. За агрессивное поведение или мат фанатам грозит штраф 10–20 тысяч рублей либо арест на 15 суток с запретом посещать стадион в течение года. Грубым нарушителям запретят ходить на стадионы на срок до семи лет.

Те, кто ослушаются судебного решения и придут поддержать свою команду на стадион, получат штраф 40–50 тысяч или же проведут за решёткой от 10 до 15 суток.

Кроме того, если хулиганом окажется иностранец, то его могут выдворить из России или же оштрафовать и запретить ходить на футбол.

После нововведения количество матерщинников на стадионе, например, может значительно сократиться. Впрочем, не исключено, что самые ярые фанаты перестанут ходить на стадион и команды лишатся части поддержки.