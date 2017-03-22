В Калининграде будет проходить первенство страны по скалолазанию
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
С 27 марта по 1 апреля в Калининграде будет проходить первенство страны по скалолазанию. Соревнования станут тринадцатыми по счёту и соберут сильнейших спортсменов со всей России. Об этом сообщает агентство по спорту Калининградской области.
Ожидается, что в первенстве страны примут участие около 500 скалолазов, которые будут представлять 41 регион России. Возраст участников соревнований — от 10 до 19 лет.
Калининградская команда скалолазов является одной из сильнейших. Вход на соревнования, а площадкой их проведения станет Дворец творчества детей и молодёжи, будет бесплатным.
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