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Главная Новости Спорт

В Калининграде будет проходить первенство страны по скалолазанию

21:20
  435 0
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
 
С 27 марта по 1 апреля в Калининграде будет проходить первенство страны по скалолазанию. Соревнования станут тринадцатыми по счёту и соберут сильнейших спортсменов со всей России. Об этом сообщает агентство по спорту Калининградской области. 
 
Ожидается, что в первенстве страны примут участие около 500 скалолазов, которые будут представлять 41 регион России. Возраст участников соревнований — от 10 до 19 лет.
 
Калининградская команда скалолазов является одной из сильнейших. Вход на соревнования, а площадкой их проведения станет Дворец творчества детей и молодёжи, будет бесплатным.
 

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