С 27 марта по 1 апреля в Калининграде будет проходить первенство страны по скалолазанию. Соревнования станут тринадцатыми по счёту и соберут сильнейших спортсменов со всей России. Об этом сообщает агентство по спорту Калининградской области.

Ожидается, что в первенстве страны примут участие около 500 скалолазов, которые будут представлять 41 регион России. Возраст участников соревнований — от 10 до 19 лет.

Калининградская команда скалолазов является одной из сильнейших. Вход на соревнования, а площадкой их проведения станет Дворец творчества детей и молодёжи, будет бесплатным.