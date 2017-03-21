Калининградская легкоатлетка завоевала две медали чемпионата Европы (спорт ЛИН)
Фото пресс-службы Агентства по спорту Калининградской области
Легкоатлетка из Калининградской области, призёр и победитель международных Гран-при, участница всероссийских соревнований по программе Паралимпийских игр Александра Ручкина завоевала золото и бронзу чемпионата Европы в закрытых помещениях спорта для лиц с нарушением интеллекта. Об этом сообщили в региональном Агентстве по спорту.
Соревнования прошли в Чехии. Участие в них принимали 150 спортсменов из 14 стран. Представительница Калининградской области вошла в состав российской сборной. Она завоевала медали в тройном прыжке и эстафетном беге.
Воспитанница Александра Григорьева прыгнула на 10 метров 85 сантиметров. На два сантиметра дальше прыгнула спортсменка с Украины. Победительница из Хорватии показала результат на 39 сантиметров лучше.
Эстафету 4х200 метров участницы российской сборной пробежали за 1 минуту 50,70 секунды. Они опередили сборные Чехии и Украины.
Сборная нашей страны на соревнованиях выиграла общекомандный зачёт, завоевав 21 награду. Александра Ручкина планирует в дальнейшем принять участие в чемпионате мира спорта ЛИН в Таиланде.
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