Нападение на россиян на EURO-2012: польским фанатам вынесен приговор
В Варшаве судом вынесен приговор двум польским футбольным фанатам, которые во время EURO-2012 стали зачинщиками нападения на российских болельщиков. Оба получили 1,5 года общественных работ и штрафу по 1200 евро, сообщает РБК
со ссылкой на Polskie radio
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Польские фанаты напали на российских любителей футбола 12 июня 2012 года. В этот день проходила игра сборных команд обеих стран. Во время столкновения, а в русской колонне шло 5 тысяч человек, десятки получили ранения, сотни фанатов были арестованы. Из-за беспорядков футбольный матч не был отменён. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Судебный процесс длился с 2013 года. Осужденные, к слову, могли получить до 5 лет колонии.
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