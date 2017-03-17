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Главная Новости Спорт

Нападение на россиян на EURO-2012: польским фанатам вынесен приговор

22:19
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Фото из архива Клопс.Ru
В Варшаве судом вынесен приговор двум польским футбольным фанатам, которые во время EURO-2012 стали зачинщиками нападения на российских болельщиков. Оба получили 1,5 года общественных работ и штрафу по 1200 евро, сообщает РБК со ссылкой на  Polskie radio.
 
Польские фанаты напали на российских любителей футбола 12 июня 2012 года. В этот день проходила игра сборных команд обеих стран. Во время столкновения, а в русской колонне шло 5 тысяч человек, десятки получили ранения, сотни фанатов были арестованы. Из-за беспорядков футбольный матч не был отменён. Встреча завершилась со счётом 1:1. 
 
Судебный процесс длился с 2013 года. Осужденные, к слову, могли получить до 5 лет колонии. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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mihailsmir89
mihailsmir89 #
22:32
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