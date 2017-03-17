Нападение на россиян на EURO-2012: польским фанатам вынесен приговор

В Варшаве судом вынесен приговор двум польским футбольным фанатам, которые во время EURO-2012 стали зачинщиками нападения на российских болельщиков. Оба получили 1,5 года общественных работ и штрафу по 1200 евро, сообщает РБК со ссылкой на Polskie radio

Польские фанаты напали на российских любителей футбола 12 июня 2012 года. В этот день проходила игра сборных команд обеих стран. Во время столкновения, а в русской колонне шло 5 тысяч человек, десятки получили ранения, сотни фанатов были арестованы. Из-за беспорядков футбольный матч не был отменён. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Судебный процесс длился с 2013 года. Осужденные, к слову, могли получить до 5 лет колонии.