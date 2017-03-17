В воскресенье "Балтика" сыграет с самой восточной командой России
В воскресенье в Калининграде самая западная команда футбольной национальной лиги — "Балтика" — сыграет с самой восточной командой турнира — "Луч-Энергия" из Владивостока. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе нашего клуба.
Ни в одном первенстве на планете нет столь дальнего выезда, как игры "Балтики" во Владивостоке или "Луча-Энергии" в Калининграде. Поэтому эти встречи всегда получаются бескомпромиссными и интересными. С 1965 года балтийцы на своём поле провели с дальневосточниками 12 матчей — и ни разу не были зафиксированы нулевые результаты: во всех поединках неизменно забивались мячи. За последние пять лет "Балтика" лишь однажды проиграла домашний матч "Лучу". Это было в 2014 году.
Соперники калининградцев в текущем сезоне выступают с переменным успехом и пока располагаются в середине турнирной таблицы. Игра первого круга во Владивостоке завершилась вничью 1-1. Задача "Балтики" — победить в предстоящем поединке. Об этом перед встречей заявил тренер калининградцев Игорь Черевченко.
Игра "Балтика" — "Луч-Энергия" состоится в воскресенье, 19 марта. Начало в 15:00. Вход для женщин и детей бесплатный.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.