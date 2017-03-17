В воскресенье "Балтика" сыграет с самой восточной командой России

В воскресенье в Калининграде самая западная команда футбольной национальной лиги — "Балтика" — сыграет с самой восточной командой турнира — "Луч-Энергия" из Владивостока. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе нашего клуба.

Ни в одном первенстве на планете нет столь дальнего выезда, как игры "Балтики" во Владивостоке или "Луча-Энергии" в Калининграде. Поэтому эти встречи всегда получаются бескомпромиссными и интересными. С 1965 года балтийцы на своём поле провели с дальневосточниками 12 матчей — и ни разу не были зафиксированы нулевые результаты: во всех поединках неизменно забивались мячи. За последние пять лет "Балтика" лишь однажды проиграла домашний матч "Лучу". Это было в 2014 году.



Соперники калининградцев в текущем сезоне выступают с переменным успехом и пока располагаются в середине турнирной таблицы. Игра первого круга во Владивостоке завершилась вничью 1-1. Задача "Балтики" — победить в предстоящем поединке. Об этом перед встречей заявил тренер калининградцев Игорь Черевченко.

Игра "Балтика" — "Луч-Энергия" состоится в воскресенье, 19 марта. Начало в 15:00. Вход для женщин и детей бесплатный.