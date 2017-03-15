Болельщики выбрали десять самых симпатичных участниц конкурса "Мисс ‟Балтика”" (фото)
В Калининграде определены десять самых красивых болельщиц ФК "Балтика" по итогам голосования. Об этом Клопс.Ru рассказал пресс-атташе Сергей Кандалов.
Список девушек, претендующих на победу в конкурсе, теперь выглядит так:
1 — Екатерина Пастухова
2 — Валерия Афанасьева
3 — Юлия Доленко
4 — Татьяна Климентьева
5 — Анна Крупяк
6 — Ольга Аршинова
7 — Анастасия Белорус
8 — Антонина Чеховская
9 — Ольга Захарова
10 — Юлия Новик
Сейчас на сайте калининградского клуба
идёт голосование: можно выбрать одну из понравившихся участниц. Тройка победительниц получит призы, а девушка, набравшая максимальное количество голосов, получит возможность побороться за звание "Мисс ФНЛ" и получить главный приз — поездку на Кипр для двоих.
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