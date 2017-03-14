Юношеская команда "Балтики" заняла второе место на соревнованиях в Польше
Фото: официальная группа ФК "Балтика"
Команда юношей ФК "Балтика" 2001 года рождения заняла второе место на соревнованиях в польском Воцлавеке. Об этом сообщается
в группе клуба ВКонтакте.
"Наши парни провели девять игр, уступив только в одной из них – в финале "Яггелонии" (Белосток) с минимальным счетом 0-1", – пишут на странице клуба.
В турнире приняли участие юношеские команды 24 клубов из Польши, Украины, Эстонии и России. Лучшим игроком соревнований признали вингера "Балтики" Илью Ванькова.
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