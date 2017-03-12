Овечкин рассмешил публику, рухнув за борт на матче (видео)
Фото: скриншот с видеозаписи
В воскресенье, 12 марта, команда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталс" покинула лед побежденной хозяевами площадки из "Лос-Анджелес Кингс" - 2:4. Однако, это была не единственная неудача знаменитого хоккеиста, сообщает
"Российская газета".
Девятый матч НХЛ подряд Александр Овечкин не смог забросить шайбу. Это повторение его личного антирекорда. Но самым обидным для российского форварда "Вашингтона " стал эпизод, когда он неудачно покинул лёд во время смены составов.
Подъехав к бортику, хоккеист попытался перескочить через него, но не удержал равновесие. Овечкин упал к ногам партнёров по команде, чем вызвал смех не только у них, но и у зрителей, и комментаторов матча.
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