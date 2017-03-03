В ЛДПР предложили сделать драки футбольных фанатов видом спорта

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил ввести правила для борьбы футбольных фанатов и проводить соревнования. Об этом сообщается на официальном сайте партии.



Представитель Госдумы противопоставляет российских футбольных фанатов британским. По мнению Лебедева, англичане любят "громить всё подряд", а россияне дерутся только с коллегами, не задевая при этом мирное население.

Фанаты охотно идут на контакт, с ними можно и нужно работать. И учитывая, что наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт! Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращённая в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку "стенка на стенку"? Ввести правила, проводить соревнования команд. Это бы имело, кстати, и военно-прикладной смысл. Агрессию фанатов можно таким образом направить в мирное русло, — заявил представитель ЛДПР.

Такие соревнования, по мнению вице-спикера Госдумы, могут собирать не меньше зрителей, чем сами футбольные матчи. Россия, по его словам, может стать первой страной, в которой появится этот вид спорта.