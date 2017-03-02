Россию лишили права провести чемпионат мира по биатлону в Тюмени
Фото с сайта biathlonrus.com
Международный союз биатлонистов лишил Россию права провести чемпионат мира по этому виду спорта в Тюмени в 2021 году. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что причиной такого решения стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В феврале Союзу биатлонистов России предложили добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года. Не получив желаемого ответа, Международный союз биатлонистов решил отобрать чемпионат в приказном порядке.
По словам президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, они продолжают настаивать на нелегитимности решения исполкома и ожидают документов с обоснованиями соответствующего решения.
"У IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс", — рассказал Кравцов.
В Международном союзе биатлонистов подозревают в применении допинга 31 российского спортсмена. В том числе в докладе Макларена были упомянуты два российских биатлониста, выступивших на Играх-2014 в Сочи. Оба были отстранены от участия в соревнованиях.
Во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена
, подготовленного для Всемирного антидопингового агентства, говорится, что более тысячи российских спортсменов были напрямую задействованы в манипуляциях с допингом во время Олимпийских игр 2014 года. Первую часть доклада Макларен представил в июле
. Он заявил о том, что в России создана государственная система использования допинга в спорте. После этого российских легкоатлетов отстранили от Олимпиады в Рио.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.