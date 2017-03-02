Россию лишили права провести чемпионат мира по биатлону в Тюмени

Международный союз биатлонистов лишил Россию права провести чемпионат мира по этому виду спорта в Тюмени в 2021 году. Об этом пишет РБК.



Сообщается, что причиной такого решения стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В феврале Союзу биатлонистов России предложили добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года. Не получив желаемого ответа, Международный союз биатлонистов решил отобрать чемпионат в приказном порядке.



По словам президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, они продолжают настаивать на нелегитимности решения исполкома и ожидают документов с обоснованиями соответствующего решения.



"У IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс", — рассказал Кравцов.



В Международном союзе биатлонистов подозревают в применении допинга 31 российского спортсмена. В том числе в докладе Макларена были упомянуты два российских биатлониста, выступивших на Играх-2014 в Сочи. Оба были отстранены от участия в соревнованиях.