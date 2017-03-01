Путин признал, что российская антидопинговая система не сработала по вине государства

Президент России Владимир Путин отметил необходимость признания того факта, что российская система контроля за неприменением допинга не сработала. Об этом сообщает РИА "Новости".



Во время совещания по вопросам подготовки проведения всемирной зимней Универсиады 2019 года президент призвал найти виновных и выстроить новую систему антидопингового контроля.

Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверные выявленные случаи применения допинга, — сказал Путин.

Владимир Путин рассказал, что антидопинговая система будет передана из Минспорта и правительства в независимую организацию, как это сделано во многих странах мира. Президент сказал, что в новой лаборатории МГУ, которую создадут в рамках системы борьбы с допингом, не будет "жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу".