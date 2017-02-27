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Со 111 до 82 кг: калининградец хочет за полтора года подготовиться к международным соревнованиям по триатлону

Автор: Владимир Аксёнов
18:06
  191 0  
Со 111 до 82 кг: калининградец хочет за полтора года подготовиться к международным соревнованиям по триатлону
  • Скриншот видеозаписи
Скриншот видеозаписи
Житель Калининграда решил пройти подготовку к международным соревнованиям по триатлону Ironman. Об этом Клопс.Ru рассказал сам участник проекта Вадим Химченков.

Суть проекта "Бегущий айтишник" в том, что офисный работник, далёкий от спорта, будет готовиться к Ironman — мировым соревнованиям по триатлону. На трансформацию, как иронично  говорит сам Химченков, из "жиробаса" в "железного человека" у него есть всего полтора года.

"Года два-три назад побывал в качестве зрителя на соревнованиях по триатлону. До этого особо не слышал об этом виде спорта. Понравилось, поэтому решил поправить здоровье и поставил перед собой цель — подготовиться к Ironman за полтора года", — рассказал Вадим.
 
Подготовку к прохождению полной дистанции Вадим планирует фиксировать на видеокамеру, а новые видеоролики публиковать три раза в месяц. Он уже снял первое видео, в котором рассказывает о себе и своей цели. Мужчине 32 года, у него есть жена и трое детей. По его словам, он долгое время не занимался спортом и много ел, поэтому у него появился лишний вес, а вместе с тем — проблемы со здоровьем.
 
"Я решил, что пора менять это уже. Тем более растут сыновья: хочу быть для них примером. И вообще, хочется сделать то, что не каждому под силу, и то, чем я буду гордиться. Поэтому я поставил перед собой сильную цель, которая будет меня мотивировать", — объяснил Вадим. Он отметил, что намерен сбросить вес с нынешних 111 кг до 82, а также накачать пресс. "Кубики давно хотел, — пояснил мужчина, — ну и руки тоже надо".
 
Пройти серию соревнований по триатлону Ironman Вадим планирует уже осенью 2018 года. На дистанции необходимо проплыть практически 3,86 км, проехать на велосипеде 180,25 км и пробежать 42,195 км. Вадим признаётся, что в настоящее время не может преодолеть на своих двоих и десятую часть этого пути.

"Мне многие пишут, что надо хотя бы 2,5 или 3 года. Теоретически можно и за полтора, но надо следить за здоровьем. Да и мой тренер сказал, что это возможно", — говорит Вадим.
 
Готовить мужчину к прохождению этой дистанции взялся спортсмен Владимир Нестеров. В настоящее время айтишник тренируется пять-шесть раз в неделю.
 
"Именитые спортсмены проходят полную дистанцию примерно за 6-7 часов. Я же не планирую выйти на какой-то определённый результат — мне нужно уложиться в 17 часов, просто пройти и, так сказать, выжить на этой дистанции", — говорит Вадим.
 
В этом же году Вадим планирует пройти в Польше "четвертинку" и "половинку" дистанции Ironman, то есть упрощённую, подготовительную версию соревнований. С помощью своего проекта айтишник планирует найти единомышленников и показать на личном примере, как простой человек с нуля может преодолеть такую серьёзную дистанцию.
 
Ironman — соревнования по триатлону, которые проводит Всемирная корпорация триатлона. Участникам даётся 17 часов, чтобы завершить все три этапа (заплыв, заезд на велосипеде и забег). Ежегодный мировой чемпионат Ironman World Championship проводится на Гавайях (США) с 1978 года. Сами же отборочные туры проходят в различных частях света.
 

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