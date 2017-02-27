Калининградка завоевала Кубок России по тайскому боксу
Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
Представительница Калининградской области, чемпионка Европы и мира Анастасия Непианиди завоевала Кубок России по тайскому боксу. Об этом сообщили в правительстве.
Соревнования проходили в Красноярском крае. Участие в них принимали более 200 спортсменов из 30 регионов страны. Калининградка выступала в категории "до 60 килограммов".
В полуфинале воспитанница Кирилла Сапроненко одолела представительницу Челябинской области Яну Дунаеву. В финале — Валерию Зубченко из Крыма.
В прошлом году Анастасия Непианиди уже становилась
призёром Кубка страны. Соревнования впервые прошли в Калининграде. До этого спортсменка побеждала на аналогичных соревнованиях в Махачкале.
Интересно, что в этот раз калининградская спортсменка выступала в непривычной для себя весовой категории. Спортсменка сбросила семь килограммов.
Благодаря победе в Кубке России Анастасия Непианиди вошла в сборную страны на чемпионате мира. Соревнования пройдут в Минске.
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