Калининградка завоевала Кубок России по тайскому боксу

Представительница Калининградской области, чемпионка Европы и мира Анастасия Непианиди завоевала Кубок России по тайскому боксу. Об этом сообщили в правительстве.



Соревнования проходили в Красноярском крае. Участие в них принимали более 200 спортсменов из 30 регионов страны. Калининградка выступала в категории "до 60 килограммов".



В полуфинале воспитанница Кирилла Сапроненко одолела представительницу Челябинской области Яну Дунаеву. В финале — Валерию Зубченко из Крыма.



В прошлом году Анастасия Непианиди уже В прошлом году Анастасия Непианиди уже становилась призёром Кубка страны. Соревнования впервые прошли в Калининграде. До этого спортсменка побеждала на аналогичных соревнованиях в Махачкале.



Интересно, что в этот раз калининградская спортсменка выступала в непривычной для себя весовой категории. Спортсменка сбросила семь килограммов.



Благодаря победе в Кубке России Анастасия Непианиди вошла в сборную страны на чемпионате мира. Соревнования пройдут в Минске.