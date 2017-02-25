В контрольном матче на Кипре "Балтика" забила семь безответных мячей "Уралу"

В субботу, 25 февраля, футболисты калининградской "Балтики" провели на Кипре контрольный матч против екатеринбургского «Урала». В ворота 13-й команды российской Премьер-лиги балтийцы забили семь мячей.

На поле " Альфа-Центра" в Ларнаке исход поединка стал очевиден уже к первой трети матча. Сначала дублем на 5-й и 30-й минутах отметился Кухарчук, а на 33-й минуте Гафар довел счет до 3:0, который продержался до конца первой половины поединка.