В контрольном матче на Кипре "Балтика" забила семь безответных мячей "Уралу"
В субботу, 25 февраля, футболисты калининградской "Балтики" провели на Кипре контрольный матч против екатеринбургского «Урала». В ворота 13-й команды российской Премьер-лиги балтийцы забили семь мячей.
На поле "Альфа-Центра" в Ларнаке исход поединка стал очевиден уже к первой трети матча. Сначала дублем на 5-й и 30-й минутах отметился Кухарчук, а на 33-й минуте Гафар довел счет до 3:0, который продержался до конца первой половины поединка.
Следующая серия голов в ворота "Урала" случилась уже на исходе встречи. С 74-й по 78-ю минуты Почивалин, Подбельцев и Захаров забили по голу и довели счет до неприличных 6:0. Последнюю точку в разгроме клуба Премьер-лиги поставил все тот же Подбельцев за две минуты до окончания основного времени матча.
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