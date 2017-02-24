В ФК "Балтика" появился 16-летний полузащитник

ФК "Балтика" подписала контракт с полузащитником Дмитрием Захаровым, ставшим самым молодым игроком в команде: ему 16 лет. Об этом сообщается на официальной странице клуба ВКонтакте.

Захаров начал заниматься футболом в калининградской СДЮСШОР-5 под руководством преподавателя В. Гракова, а затем продолжил работу с тренером ФК "Балтика" Юрием Копыловым. Он уже успел забить гол за "Балтику" в игре с клубом из Бамако (Мали). Контракт с Захаровым подписан на два с половиной года.