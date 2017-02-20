В Калининграде завершается конкурс болельщиц "Мисс Балтика"

До окончания приёма заявок на участие в конкурсе болельщиц "Мисс Балтика" осталась неделя. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-атташе футбольного клуба Сергей Кандалов.



На сегодняшний момент на конкурс заявилось 11 участниц в возрасте от 18 до 35 лет. Каждая из них имеет шанс стать "Мисс Балтика", а затем побороться за звание "Мисс ФНЛ" и получить главный приз — путёвку на Кипр для двоих.



Остальные жительницы Калининградской области также ещё имеют возможность принять участие в конкурсе. Для этого нужно отправить письмо на k-sport@list.ru или egtarasevich@gmail.com. К письму нужно приложить два фото, на котором болельщица должна быть изображена с символикой калининградского клуба. Компетентное жюри из членов ФК "Балтика" и сотрудников Клопс.Ru выберет трёх финалисток.