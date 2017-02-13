В Калининградской области в июле пройдёт Чемпионат России по роллер-спорту

В Калининградской области состоится Чемпионат России по роллер-спорту. Об этом в эфире телеканала "Вести Калининград" сообщил вице-президент Федерации роллер-спорта региона Алексей Анищенко.

По его словам, соревнования пройдут в июле. Их область будет принимать впервые. По словам Анищенко, калининградские роллеры уже готовятся к чемпионату.

При этом площадок, где они могли бы заниматься, в регионе немного. Это территория вокруг Верхнего озера, площадка дворца спорта "Янтарный" и набережная Трибуца.