Убыток стадионов после ЧМ-2018 превысит 2,4 млрд рублей

Стадионы, которые строятся в семи городах к ЧМ-2018, после проведения чемпионата могут принести убыток свыше 2,4 члрд рублей. Об этом сообщает RSN со ссылкой на предварительные экспертные оценки.

Прогнозы экспертов подготовлены для обсуждения в профильных ведомствах. Они касаются стадионов, которые строит “Спорт-Инжиниринг” в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новогороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Калининграде.

Если не найдутся инвесторы, то развитие сценария будет самым пессимистичным. В год проведения чемпионата совокупный убыток составит свыше 1 млрд рублей, в 2019 — более 900 млн рублей, в 2020 — порядка полмиллиарда рублей.

В случае благоприятного исхода и при условии, что на каждый стадион сразу после ЧМ придет по инвестору, убыток 2018 года составит более 800 млн рублей, а в 2019 году появится прибыль, которая в совокупности составит около 300 млн рублей. Но в 2020 году прибыли всё равно снизится до 150 млн рублей.

В «Спорт-Инжиниринге» отказались комментировать расчеты рентабельности стадионов. Потратить на ЧМ-2018 правительство собирается 638,84 млрд рублей.