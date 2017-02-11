Убыток стадионов после ЧМ-2018 превысит 2,4 млрд рублей

Стадионы, которые строятся в семи городах к ЧМ-2018, после проведения чемпионата могут принести убыток свыше 2,4 члрд рублей. Об этом сообщает
RSN со ссылкой на предварительные экспертные оценки.
Прогнозы экспертов подготовлены для обсуждения в профильных ведомствах. Они касаются стадионов, которые строит “Спорт-Инжиниринг” в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новогороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Калининграде.
Если не найдутся инвесторы, то развитие сценария будет самым пессимистичным. В год проведения чемпионата совокупный убыток составит свыше 1 млрд рублей, в 2019 — более 900 млн рублей, в 2020 — порядка полмиллиарда рублей.
В случае благоприятного исхода и при условии, что на каждый стадион сразу после ЧМ придет по инвестору, убыток 2018 года составит более 800 млн рублей, а в 2019 году появится прибыль, которая в совокупности составит около 300 млн рублей. Но в 2020 году прибыли всё равно снизится до 150 млн рублей.
В «Спорт-Инжиниринге» отказались комментировать расчеты рентабельности стадионов. Потратить на ЧМ-2018 правительство собирается 638,84 млрд рублей.
На днях руководитель Дирекции по подготовке к ЧМ-2018 Павел Саркисов рассказал
, что на стадионе в Калининграде начался комплекс работ, который предполагает увеличение количества рабочих. По заверениям подрядчика, стадион к ЧМ-2018 будет готов в конце 2017-го.
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